высота конуса равна 15,а диаметр основания-16.найдите образующую конуса.

Математика
высота конуса равна 15,а диаметр основания-16.найдите образующую конуса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высота конуса равна h=15 диаметр основания-d=16   радиус конуса r=d/2 r=16/2=8 по теореме Пифагора образующая конуса l=корень(h^2+r^2) l=корень(15^2+8^2)=17 ответ: 17
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