можно ли железный гвоздь расплавить в оловянной чашке?
Физика
можно ли железный гвоздь расплавить в оловянной чашке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет.температура плавления олова ниже чем железа.чашка просто раньше расплавится
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