Почему поверхностное натяжение жидкости меняется с изменением температры?
Физика
Почему поверхностное натяжение жидкости меняется с изменением температры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
растояние и взаимодействие между молекулами изменяется=> изменяется и пов.натяжение. чем выше Т,тем ниже пов.натяжение
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