Участок имеет форму прямоугольника, площадь которого равна 84м^2. Найдите периметр участка, если его длина больше ширины на 8м.
Алгебра
Участок имеет форму прямоугольника, площадь которого равна 84м^2. Найдите периметр участка, если его длина больше ширины на 8м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возьмём ширину за х , тогда 84=х*(х+8) x^2+8x-84 = 0 x= -14 и 6. Нам подходит только 6. Тогда Ширина будет 6, а длина 14, значит периметр равен (6+14)*2=40 см.
Гость:
S=84м² а=?, на 8м> P=? м b=?м Решение: S=a·b b - x a - (x+8) 84=х(х+8) 84=х²+8х х²+8х-84=0 Квадратное уравнение имеет вид: Стандартный метод нахождения корней уравнения происходит в два этапа. Сначала вычисляется дискриминант уравнения по формуле Затем считаются корни по формуле Корнями вашего уравнения являются x1 = 6 x2 = -14 Так как отрицательных сторон не бывает нам подходит b=6м a=6+8=14м P=2(a+b)=2(14+6)=2·20=40м Ответ: 40м периметр участка.
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