Доказать тождество картинка

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем правую часть и раскрываем скобки =а^2-2ав+в^2-2ав+2а^2-в^2= =3а^2-4ав=а(3а-4в) все доказано
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