Докажите неравенство:
Математика
Докажите неравенство:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перепишем так: a^2+2ab+b^2+0,25a^2+ab+b^2>=0 (a+b)^2+(0,5a+b)^2>=0, что,уже,очевидно.
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