Дополните каждый ряд пятью существительными. 1.Коренные:книга,... 2.Отвлечённые:г??усть,... 3.Вещественные:сахар,... 4.Собирательные,...
Русский язык
Дополните каждый ряд пятью существительными. 1.Коренные:книга,... 2.Отвлечённые:г??усть,... 3.Вещественные:сахар,... 4.Собирательные,...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Книга,книги,книжка,книжечка,книжонка.
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