Два автомобиля выехали одновременно с одной стоянки в одном направлении. Первый автомобиль движется со скоростью 35км\ч , а второй 65км\ч. На каком расстоянии друг от друга окажутся автомобили через 3 часа?

Математика

Два автомобиля выехали одновременно с одной стоянки в одном направлении. Первый автомобиль движется со скоростью 35км\ч , а второй 65км\ч. На каком расстоянии друг от друга окажутся автомобили через 3 часа?

Автор: Гость