Два автомобиля выехали одновременно с одной стоянки в одном направлении. Первый автомобиль движется со скоростью 35км\ч , а второй 65км\ч. На каком расстоянии друг от друга окажутся автомобили через 3 часа?
Математика
Два автомобиля выехали одновременно с одной стоянки в одном направлении. Первый автомобиль движется со скоростью 35км\ч , а второй 65км\ч. На каком расстоянии друг от друга окажутся автомобили через 3 часа?
Ответ(ы):
Гость:
65×3=195км проехалаодна машина за 3ч 35×3=105км проехала 2машина за3ч 195-105=90км расстояние на котором окажутся через 3 часа
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