Два пешехода вышли в одно время навстречу друг другу из двух деревень. первый может пройти расстояние между двумя деревнями за 8 ч. а второй - за 6 ч. на какую часть расстояния они приблизятся за 1 час?
Математика
Два пешехода вышли в одно время навстречу друг другу из двух деревень. первый может пройти расстояние между двумя деревнями за 8 ч. а второй - за 6 ч. на какую часть расстояния они приблизятся за 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/8 часть пути первый пройдет за 1 час, 1/6 часть пути второй пройдет за 1 час. 1/8+1/6=3/24+4/24=7/24 на такую часть сблизятся пешеходы за 1 час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Французский язык
Қазақ тiлi
Математика