Два пешехода вышли в одно время навстречу друг другу из двух деревень. первый может пройти расстояние между двумя деревнями за 8 ч. а второй - за 6 ч. на какую часть расстояния они приблизятся за 1 час?

Математика

Два пешехода вышли в одно время навстречу друг другу из двух деревень. первый может пройти расстояние между двумя деревнями за 8 ч. а второй - за 6 ч. на какую часть расстояния они приблизятся за 1 час?

Автор: Гость