Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Один самолёт был в воздухе 4ч ,другой-6?? . Первый самолёт пролетел меньше второго на -1400км. Какое расстояние пролетел каждый самолёт? Помагите пожалуйста решить задачу

Математика

Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Один самолёт был в воздухе 4ч ,другой-6?? . Первый самолёт пролетел меньше второго на -1400км. Какое расстояние пролетел каждый самолёт? Помагите пожалуйста решить задачу

Автор: Гость