Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Один самолёт был в воздухе 4ч ,другой-6?? . Первый самолёт пролетел меньше второго на -1400км. Какое расстояние пролетел каждый самолёт? Помагите пожалуйста решить задачу
Математика
Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Один самолёт был в воздухе 4ч ,другой-6?? . Первый самолёт пролетел меньше второго на -1400км. Какое расстояние пролетел каждый самолёт? Помагите пожалуйста решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-4=2тоесть 1400 км 1400:2=700 км пролетают самолеты за один час 700умножаем на 6 это расстояние первого и 700 умножаем на 4 это расстояние второго все
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