Два токаря работая совместно могут выполнить задание за 15 дней .Вначале они работ??ли совместно 5 дней.Остальную часть задания первый токарь закончил за 16 дней.За сколько дней может вып. задание первый токарь ? А второй?
Математика
Два токаря работая совместно могут выполнить задание за 15 дней .Вначале они работ??ли совместно 5 дней.Остальную часть задания первый токарь закончил за 16 дней.За сколько дней может вып. задание первый токарь ? А второй?
Ответ(ы):
Гость:
5x+5y=1/3 всей работы x*16=2/3 x*24=1 1/3=8x5x+5y=8x x=5/3y 1=24*x=24*5/3=40 Ответ: 24 и 40 дней
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