Два токаря работая совместно могут выполнить задание за 15 дней .Вначале они работ??ли совместно 5 дней.Остальную часть задания первый токарь закончил за 16 дней.За сколько дней может вып. задание первый токарь ? А второй?

Математика

Два токаря работая совместно могут выполнить задание за 15 дней .Вначале они работ??ли совместно 5 дней.Остальную часть задания первый токарь закончил за 16 дней.За сколько дней может вып. задание первый токарь ? А второй?

Автор: Гость