Два велосипедиста отправились из одного посёлка одновременно в противоположных ??аправлениях. Через 30 минут расстояние между ними было 15 км. Скорость одного из них 260 м/мин. Узнай скорость другого велосипедиста. (Вырази 15 к...

Математика

Два велосипедиста отправились из одного посёлка одновременно в противоположных ??аправлениях. Через 30 минут расстояние между ними было 15 км. Скорость одного из них 260 м/мин. Узнай скорость другого велосипедиста. (Вырази 15 км в метрах) Напишите, пожалуйста, с пояснениями

Автор: Гость