Два велосипедиста отправились из одного посёлка одновременно в противоположных ??аправлениях. Через 30 минут расстояние между ними было 15 км. Скорость одного из них 260 м/мин. Узнай скорость другого велосипедиста. (Вырази 15 к...

Математика
Два велосипедиста отправились из одного посёлка одновременно в противоположных ??аправлениях. Через 30 минут расстояние между ними было 15 км. Скорость одного из них 260 м/мин. Узнай скорость другого велосипедиста. (Вырази 15 км в метрах) Напишите, пожалуйста, с пояснениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*260=7800 м проехал 1-й за 30 мин 15000-7800=7200 м проехал 2-й за 30 мин 7200/30=240 м/мин скорость 2-го
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