Две моторные лодки отошли от пристани на озере одновременно в противоположных на??равлениях.Через 3 ч расстояние между ними было 87 км.Найди скорость второй лодки,если скорость первой лодки было 14| ч

Математика

Две моторные лодки отошли от пристани на озере одновременно в противоположных на??равлениях.Через 3 ч расстояние между ними было 87 км.Найди скорость второй лодки,если скорость первой лодки было 14| ч

Автор: Гость