Две моторные лодки отошли от пристани на озере одновременно в противоположных на??равлениях.Через 3 ч расстояние между ними было 87 км.Найди скорость второй лодки,если скорость первой лодки было 14| ч
Математика
Две моторные лодки отошли от пристани на озере одновременно в противоположных на??равлениях.Через 3 ч расстояние между ними было 87 км.Найди скорость второй лодки,если скорость первой лодки было 14| ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там 14 или 141???????????!!?!??!??
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