Двое рабочих выполнили работу за 12 дней. За сколько дней может выполнить работу каждый рабочий, если одному из них для выполнения всей работы потребуется на 10 дней больше чем другому?

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Двое рабочих выполнили работу за 12 дней. За сколько дней может выполнить работу каждый рабочий, если одному из них для выполнения всей работы потребуется на 10 дней больше чем другому?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Примем всю работу за 1 х (дней) - выполнял всю работу первый рабочий х+10 (дней) - выполнял всю работу второй рабочий 1/12 - общая производительность двух рабочих, составим ур-е 1/х+1/(х+10)=1/12 (х+10+х)/(х^2+10х) = 1/12 х^2 + 10х = 12*(2х+10) х^2+10х=24х+120 х^2+10х-24х-120=0 х^2-14х-120=0 D=676 х=20 (дней) - понадобится первому рабочему 20+10=30 (дней) - понадобится второму рабочему Проверка 1/20+1/30=5/60=1/12 Ответ: за 20 дней выполнит работу первый рабочий, за 30 дней - второй
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