Экономическое и географическое положение Нидерландов в 15-18 века?

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В Европе 15 века было весьма крупное государство, которое носило название Бургундское герцогство. Его границы простирались с юга до северных земель Европы, которые проходили между Германией и Францией. Северную часть государство основали Нидерланды. Они сформировали целый ряд отдельных провинций, которые располагались вблизи Шельды и Рейна. Нидерланды располагались на месте, где и на сегодняшний день находятся Нидерланды. Эта страна насчитывала в себе целых 17 провинций. Самыми крупными из них были Фландия, Голландия, Артуа и многие другие. Начиная с 1519 года, Нидерланды стали официально считаться частью Бургундского герцогства. Но из-за того, что эта страна уже не одно столетие была связана с вассальной зависимостью, она находилась под влиянием Карла 5. Весьма своеобразным было государственное устройство страны. Это объяснялось тем, что в стране присутствовало специфическое развитие. В 15 веке в Нидерландах уже вовсю прогрессировали товарные и денежные отношения. Ремесленники вовсю трудились и к этим годам уже достигли впечатляющих результатов. Постепенно стали появляться самые первые мануфактуры капитализма. Благодаря этому, города стали более самостоятельными и сильными. До конца 16 века, Нидерланды представляли федерацию государств, которые ранее были самостоятельными от феодальных графств и различных герцогов, которые до сих пор сохраняли целый ряд привелегии и некоторых вольностей.