Если бы домовой сыч и ушастая сова жили в одном месте стали бы они конкурировать д??бывая пищу. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!

Биология
Если бы домовой сыч и ушастая сова жили в одном месте стали бы они конкурировать д??бывая пищу. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да они бы конкурировали из-за пищи да и не только еще из-за места и так далее
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