Если ты когда-то ездил с родителями отдыхать в новые для тебя районы,например на м??рское побережье,вспомни свои ощущения. Как ты себя чувствовал? Легко ли ты приспособился к новым ощущениям ? ОБЖ срочно!!!!
Другие предметы
Если ты когда-то ездил с родителями отдыхать в новые для тебя районы,например на м??рское побережье,вспомни свои ощущения. Как ты себя чувствовал? Легко ли ты приспособился к новым ощущениям ? ОБЖ срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впечетления были необычные,я прыгала от радости.Мне сначало было непривычно.
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