Если ты когда-то ездил с родителями отдыхать в новые для тебя районы,например на м??рское побережье,вспомни свои ощущения. Как ты себя чувствовал? Легко ли ты приспособился к новым ощущениям ? ОБЖ срочно!!!!

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Если ты когда-то ездил с родителями отдыхать в новые для тебя районы,например на м??рское побережье,вспомни свои ощущения. Как ты себя чувствовал? Легко ли ты приспособился к новым ощущениям ? ОБЖ срочно!!!!

Автор: Гость