Эссе на тему: То, что мы видим так мало удачных браков, как раз и свидетельствует о ??енности и важности брак

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То, что мы видим так мало удачных браков, как раз свидетельствует о ценности и важности брака. (Мишель Монтень) "Брак и его узы - или величайшее добро, или величайшее зло; середины нет. Брак - самое дорогое сокровище людей, когда согласие душ и сердец, чувств, вкусов и характеров, стягивают его узы, созданные природой, связанные любовью и облагороженные честью. Боже! Какое удовольствие любить открыто и носить имя любимого человека... Ваши дети, драгоценный залог, рожденный от любви, служат новыми узами его. Такой брак, такой дорогой союз, если он встречается - само небо на земле. Но печально продать по договору свою свободу, свое имя и свое положение, подчинить их воле деспота, первым слугой которого становишься; ссориться или избегать друг друга, садиться за стол без радости, проводить ночи без любви; постоянно опасаться проявить слабость... обманывать своего господина или жить без надежды в томлениях несносного долга; вздыхать, сохнуть в глубоком страдании, - такой брак - ад нашей жизни".Живя первый раз гражданским браком, если так можно сказать 3 года, я поняла, что хочу скрепить семейными узами свою жизнь с этим Человеком. Но жизнь сложная штука. . Страх перед разводом. Это характерно для людей, которые сами пережили крах семейной жизни, либо были свидетелями развода своих родителей или близких друзей. Если ваш избранник пережил болезненный разрыв отношений (это касается и гражданского брака) , вполне логично, что он осторожничает и не спешит вести вас под венец – он опасается повторения своего негативного опыта. Только терпение и преданность успокоят и вселят уверенность в вашего будущего мужа