Эссе: У каждого человека есть своя зелёная лампа.

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Эссе: У каждого человека есть своя зелёная лампа.
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В рассказе А. Грина «Зеленая лампа» повествуется об удивительной судьбе бродяги Ива, ставшего знаменитым врачом и обеспеченным человеком, и жизненном падении богача Стильтона, превратившегося в жалкого, больного нищего.  Это рассказ-притча. В нем есть все присущие этому жанру особенности: исключительное заострение главной мысли, морально-философское суждение писателя, элементы фантастики, условности и гротеска.  Рассказ построен на контрасте: вторая часть противопоставлена первой, один герой противопоставлен другому. В первой части источник света — лампа, во второй — Ив советует Стильтону осветить себе дорогу хотя бы спичкой. Смысл этого рассказа-притчи — противоестественность стремления позабавиться судьбой человека, превратить его в игрушку. За это и наказан Стильтон.  «Я давно не подходил к вашему окну, — произнес потрясенный рассказом Ива Стильтон. — Давно.. . Очень давно. Но мне теперь кажется, что там все еще горит зеленая лампа.. . лампа, озаряющая темноту ночи.. . Простите меня» .  Другая важная мысль, выраженная в притче, — тот, кто имеет перед собой высокую цель, может стать хозяином своей судьбы. Именно это и произошло с Ивом, проявившим жизненную стойкость и целеустремленность. Зеленая лампа, которая должна была, по мысли Стильтона, превратиться в символ никчемности жизни одураченного человека, стала источником света, осветила этому человеку путь в будущее.  «Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне через полтора года сдать экзамен для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком...» 
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