Моё понимание человеческого счастья

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Моё понимание человеческого счастья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человеческое счастье -это прежде всего в том ,что мы живем ! Человеческое счастье -это люди ,которые окружают его ,радуют,поддерживают в трудную минуту . Как говорят -,"Чтобы полностью быть счастливым ,надо хоть чего то не иметь "-,я согласна с этим выражением. А прежде всего ,мой друг,человеческое счастье у каждого своё и нужно бороться до конца !Не упусти своё счастье !
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