Моё понимание человеческого счастья

Гость: Гость:

Человеческое счастье -это прежде всего в том ,что мы живем ! Человеческое счастье -это люди ,которые окружают его ,радуют,поддерживают в трудную минуту . Как говорят -,"Чтобы полностью быть счастливым ,надо хоть чего то не иметь "-,я согласна с этим выражением. А прежде всего ,мой друг,человеческое счастье у каждого своё и нужно бороться до конца !Не упусти своё счастье !