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Найдите разность 2/15-0,056
Математика
Найдите разность 2/15-0,056
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/15 - 0,056 = 0,77(3)
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