Определите слова с суффиксом -ик а) фокусное б)окличник в)клеветник г)путник
Русский язык
Определите слова с суффиксом -ик а) фокусное б)окличник в)клеветник г)путник
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Во всех словах суффикс н
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