Сделайте предложение в Past Simple
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Сделайте предложение в Past Simple
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I loved ice cream when I give y.i I weared a blue t shirt yesterday I went to the park last week
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