Решите плиз систему уравнений. Sin(x-y)=0 Cos(x+y)=0 Решите быстрее осталось 10 минут

Алгебра
Решите плиз систему уравнений. Sin(x-y)=0 Cos(x+y)=0 Решите быстрее осталось 10 минут
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