Срочно!!!! а-б пожалуйста!!!

Алгебра
Срочно!!!! а-б пожалуйста!!!
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Гость:
Ответ с расписанным подробным решением на фото.
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