Как доказать что у слова деталь нулевое окончание
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Как доказать что у слова деталь нулевое окончание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно изменить слово например кровать нулевое окончанике а кровати окончание и
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