Помогите срочнооолоо

Математика
Помогите срочнооолоо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну 2  числа 13 и 13 вроде!!!
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