Придумайте любую сказку

Литература
Придумайте любую сказку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колобок повесился. конец.
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