Этот музей заповедник, демонстрирующий развитие традиций русского деревянного з??дчества 17 века, объявлен памятником ЮНЕСКО. А) Кижи В) Костромская слобода С) Малые Корелы D) Витославлицы

История
Этот музей заповедник, демонстрирующий развитие традиций русского деревянного з??дчества 17 века, объявлен памятником ЮНЕСКО. А) Кижи В) Костромская слобода С) Малые Корелы D) Витославлицы
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Гость:
Правильный ответ а)Кижи
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