Ф.Ф.Петрушевский (1828-1904) «первый русский цветовед»‚ утверждал, что из материальны?? красок наиболее подходят по чистоте тона к спектральным: киноварь, желтый хром, зеленая веронеза, ультрамарин. Для каких спектральных цвет...
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Ф.Ф.Петрушевский (1828-1904) «первый русский цветовед»‚ утверждал, что из материальны?? красок наиболее подходят по чистоте тона к спектральным: киноварь, желтый хром, зеленая веронеза, ультрамарин. Для каких спектральных цветов, обозначенных Ньютоном, как простые, Петрушевский не указал материальную краску? Варианты ответа: 1)красный 2)оранжевый 3)желтый 4)зеленый 5)голубой 6)синий 7)фиолетовый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я думаю это зелёный, у меня был вопрос в контрольной,я ответила зелёный отметили что правильно
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