Физика. Помогите пожалуйста
Физика
Физика. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Цифры 1 и 2 - это амперметр. Он измеряет силу тока на цепи. Цифра 3-это вольтметр. Он измеряет напряжение на цепи. 6. Чтобы узнать какое напряжение при силе тока 2.5 нужно сначала вычислить сопротивление. R=U/I =12В/3А=4Ом Напряжение находится по формуле U=R•I U=4Ом•2.5А=10В 7.1 Тут нужно посмотреть на график. Возьмем любые значения. Например U=12 и I=3 или U=20 и I=5 R=U/I= 12/3=4 или 20/5=4. Ответ: R1=4Ом если помогла сделай лучшим пожалуйста
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