Фонетический разбор слова Епифан!!! Плизик!!
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Фонетический разбор слова Епифан!!! Плизик!!
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Транскрипция: [йип'ифа́н]Количество слогов: 3: е - пи - фанКоличество: букв 6, звуков 7Переносы:епи - фан
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