Фонетический разбор слова селах,морфологический разбор слова по составу "Празднику, дарят",синтаксический разбор предложения"У каждой страны есть свои праздники"

Математика

Фонетический разбор слова селах,морфологический разбор слова по составу "Празднику, дарят",синтаксический разбор предложения"У каждой страны есть свои праздники"

Автор: Гость