Фразы каламбура помогите
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Фразы каламбура помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорил попугай попугаю: "Я тебя, попугай,попугаю!" Попугаю в ответ попугай: "Попугай! Попугай! Попугай!"
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