функция задана формулой y=x^2 определить значение аргумента если значение функции ??авно 484

Алгебра
функция задана формулой y=x^2 определить значение аргумента если значение функции ??авно 484
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У = 484 у = х² 484 = х² х1 = 22    или х2 = -22
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