географическое положение саванн и редколесей в Африке
География
географическое положение саванн и редколесей в Африке
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Саванны и редколесья – это природная зона, встречающаяся преимущественно в субэкваториальных поясах обоих полушарий, хотя участки саванн встречаются и в тропиках и субтропиках. Наиболее характерной чертой этой зоны является сезонно-влажный климат с чёткой сменой периода дождей и засухи, который и обуславливает сезонный ритм всех природных процессов, также характерно преобладание ферраллитных почв и травянистой растительности с редкими, отдельно стоящими, группами деревьев.
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