Главная задача советской внешней политики в 20 годы заключалась : А) в стремлении ??реодолеть международную изоляцию Б) в форсировании мировой революции В) в расширении советского влияния на дальнем востоке

История

Главная задача советской внешней политики в 20 годы заключалась : А) в стремлении ??реодолеть международную изоляцию Б) в форсировании мировой революции В) в расширении советского влияния на дальнем востоке

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