Главная задача советской внешней политики в 20 годы заключалась : А) в стремлении ??реодолеть международную изоляцию Б) в форсировании мировой революции В) в расширении советского влияния на дальнем востоке
История
Главная задача советской внешней политики в 20 годы заключалась : А) в стремлении ??реодолеть международную изоляцию Б) в форсировании мировой революции В) в расширении советского влияния на дальнем востоке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) в расширении советского влияния на дальнем востоке
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