Годы сына составляют четвертую часть лет отца,а годы дочери составляют пятую часть лет матери.На сколько сын старше дочери,если отцу 40 лет,а матери 35?
Математика
Годы сына составляют четвертую часть лет отца,а годы дочери составляют пятую часть лет матери.На сколько сын старше дочери,если отцу 40 лет,а матери 35?
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Одна целая три четвертых + две третьих должно получится 2 целых пять двенадцатых но как так!Объясните пожалуйста
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