Городской площади одновременно в одном направлении выехали велосипедист и вышел пешеход скорость велосипедиста 16 километров час а скорость пешехода в 4 раза меньше Найдите скорость удаления
Математика
Городской площади одновременно в одном направлении выехали велосипедист и вышел пешеход скорость велосипедиста 16 километров час а скорость пешехода в 4 раза меньше Найдите скорость удаления
Ответ(ы):
Гость:
16 - 4 = 12 км в час - скорость удаления
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