Городской площади одновременно в одном направлении выехали велосипедист и вышел пешеход скорость велосипедиста 16 километров час а скорость пешехода в 4 раза меньше Найдите скорость удаления

Математика

Городской площади одновременно в одном направлении выехали велосипедист и вышел пешеход скорость велосипедиста 16 километров час а скорость пешехода в 4 раза меньше Найдите скорость удаления

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