Графиком функции является парабола ветви вверх y равно x²-4 x+4

Математика
Графиком функции является парабола ветви вверх y равно x²-4 x+4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы решить задачу, нужно числитель(затем у) приравнять к нулю Это выколотая точка, т.е. не существующая! (Может быть 2!) Вершину найдем по формулам n=-b/2a    m=y(n) Дальше подставление!
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