HELP ME PLS что вставить (out, by, because of, between, about, on. ) He is bullied … his clothes.

Английский язык
HELP ME PLS что вставить (out, by, because of, between, about, on. ) He is bullied … his clothes.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He is bullied out his clothes.
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