я не знаю вообще обозначим длину данного отрезка буквы а. Как можно записать длину отрезка который в 3 раза длиннее даногого ? Запиши длину второго отрезка с помощью суммы и с помощью произведения

Математика

я не знаю вообще обозначим длину данного отрезка буквы а. Как можно записать длину отрезка который в 3 раза длиннее даногого ? Запиши длину второго отрезка с помощью суммы и с помощью произведения

Автор: Гость