я не знаю вообще обозначим длину данного отрезка буквы а. Как можно записать длину отрезка который в 3 раза длиннее даногого ? Запиши длину второго отрезка с помощью суммы и с помощью произведения
Математика
я не знаю вообще обозначим длину данного отрезка буквы а. Как можно записать длину отрезка который в 3 раза длиннее даногого ? Запиши длину второго отрезка с помощью суммы и с помощью произведения
Ответ(ы):
Гость:
Если длина данного отрезка а, то тогда отрезок, в 3 раза длинее, будет 3а, или произведением 3 х а=3а. Также можно записать в виде суммы а+а+а=3а
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