Яблок-8кг,апельсинов на 5кг больше,чем яблок.а мандаринов на 3кг меньше чем апельси??ов.какой поставить вопрос чтобы задачу решить в два действия.

Математика

Яблок-8кг,апельсинов на 5кг больше,чем яблок.а мандаринов на 3кг меньше чем апельси??ов.какой поставить вопрос чтобы задачу решить в два действия.

Автор: Гость