Яблок-8кг,апельсинов на 5кг больше,чем яблок.а мандаринов на 3кг меньше чем апельси??ов.какой поставить вопрос чтобы задачу решить в два действия.

Математика
Яблок-8кг,апельсинов на 5кг больше,чем яблок.а мандаринов на 3кг меньше чем апельси??ов.какой поставить вопрос чтобы задачу решить в два действия.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)8+5=13 кг-апельсинов 2)13-3=10кг мандаринов 2 ДЕЙСТВИЯ ВОПРОС: СКОЛЬКО ГРЕБАНЫХ МАНДАРИНОВ БЫЛО
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