Имеется два одинаковых граненых стакана емкостью 150 мл. каждый. Один стакан полностью залит водой , а другой ровно на половину 40-ка градусной водкой. Как сделать в одном из стаканов 15-ти процентный раствор спирта и сколько ...

Гость: Гость:

В водку наливаем воду и получаем полный стакан 20-ти процентного раствора спирта. Затем этим 20-ти % раствор (вернее половину его) наливает в воду. Имеем полный стакан 10-ти % раствора и пол-стакана 20-ти %. Ну и 20-ти % доливаем 10-ти %, и может быть и