Имеется два одинаковых граненых стакана емкостью 150 мл. каждый. Один стакан полностью залит водой , а другой ровно на половину 40-ка градусной водкой. Как сделать в одном из стаканов 15-ти процентный раствор спирта и сколько ...
Математика
Имеется два одинаковых граненых стакана емкостью 150 мл. каждый. Один стакан полностью залит водой , а другой ровно на половину 40-ка градусной водкой. Как сделать в одном из стаканов 15-ти процентный раствор спирта и сколько мл. получится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В водку наливаем воду и получаем полный стакан 20-ти процентного раствора спирта. Затем этим 20-ти % раствор (вернее половину его) наливает в воду. Имеем полный стакан 10-ти % раствора и пол-стакана 20-ти %. Ну и 20-ти % доливаем 10-ти %, и может быть и
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