Имена твоих земляков в честь которых названы улицы .площади парки

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Улица Василия Текучёва (бывшая Десятая) Василий Петрович Текучёв ПОЯВИЛАСЬ она, как Десятая улица, в начале нынешнего века - окраинная улица: Нового поселения. Уже тогда в местных газетах впервые сообщалось о не благоустроенности, грязи на улице, о том, что «окраинцы вопиют» и т. д. Но властям было не до них. В справочнике «Весь Ростов и Нахичевань-на-Дону» на 1914 год приводились данные о Десятой улице: начиналась она от Первого Переулка на Новом поселении, заканчивалась у Никольского (ныне Халтуринский) переулка; дома здесь были лишь на четной стороне. В нынешнем виде от... подробнее