Используя метод интервалов, решите неравенство (x -√2)(x +√3) gt; 0
Алгебра
Используя метод интервалов, решите неравенство (x -√2)(x +√3) gt; 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приравняем к 0 (x -√2)(x +√3)=0 x =√2 либо x=-√3 строим график ответ : (- ∞;-√3)&(√2;∞)
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