Исправьте речевые ошибки. 1.Подъезжая к городу, начался ветер. 2.Открыв окно, запахло соснами.
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Исправьте речевые ошибки. 1.Подъезжая к городу, начался ветер. 2.Открыв окно, запахло соснами.
Ответ(ы):
Гость:
Когда мы подъезжали к городу, начался ветер. Открыв окно, я ощутил запах сосен.
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