Иван купил 26 тетради в клетку и 22 тетради в линейку по одинаковой цене он оплатил покупку купюрой в 100 леев и получил 4 лей сдачи сколько стоит тетрадь?

Математика

Иван купил 26 тетради в клетку и 22 тетради в линейку по одинаковой цене он оплатил покупку купюрой в 100 леев и получил 4 лей сдачи сколько стоит тетрадь?

Автор: Гость