Иван купил 26 тетради в клетку и 22 тетради в линейку по одинаковой цене он оплатил покупку купюрой в 100 леев и получил 4 лей сдачи сколько стоит тетрадь?
Математика
Иван купил 26 тетради в клетку и 22 тетради в линейку по одинаковой цене он оплатил покупку купюрой в 100 леев и получил 4 лей сдачи сколько стоит тетрадь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сумме тетрадей 48. Всего он заплатил 96 лей. 96/48=2 Ответ: 2 лей стоит тетрадь
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