Иван пошел с бабушкой на выборы и вместо нее поставил галочку в бюллетене, поскольку она плохо видит. оцените правильность поступка Ивана а) правильно, потому что старшим надо помогать б) неправильно, потому что нарушалась тайн...

Обществознание

Иван пошел с бабушкой на выборы и вместо нее поставил галочку в бюллетене, поскольку она плохо видит. оцените правильность поступка Ивана а) правильно, потому что старшим надо помогать б) неправильно, потому что нарушалась тайна голосования в) неправильно, потому что родственники не имеют права помогать в таких ситуациях

Автор: Гость