Из 1 литра молока можно получить 300г творога.Сколько килограммов творога получитс?? из молока,надоело от 10 коров если одна корова дает 12л молока ?

Математика
Из 1 литра молока можно получить 300г творога.Сколько килограммов творога получитс?? из молока,надоело от 10 коров если одна корова дает 12л молока ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 10*12=120л 2)120л:300г=40кг 
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