Из 1 литра молока можно получить 300г творога.Сколько килограммов творога получитс?? из молока,надоело от 10 коров если одна корова дает 12л молока ?

Математика

Из 1 литра молока можно получить 300г творога.Сколько килограммов творога получитс?? из молока,надоело от 10 коров если одна корова дает 12л молока ?

Автор: Гость